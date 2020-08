Juve, Demiral è già alla Continassa: il turco scalda i motori

Juve, Demiral si è presentato con tre giorni d’anticipo alla Continassa per scaldare i motori in vista dell’inizio di stagione. Il difensore turco intende smaltire al meglio i postumi dell’infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco per 5 mesi.

DEMIRAL JUVENTUS INFORTUNIO RIENTRO CONTINASSA/ Demiral scalda i motori in vista dell’inizio di stagione: il difensore turco si è presentato con tre giorni d’anticipo rispetto ai compagni. Alla Continassa, infatti, il turco è stato il primo a farsi notare del Jmedical, per smaltire l’infortunio al ginocchio patito in occasione della gara contro la Roma. Il rientro di Demiral è importante, anche per gli infortuni accorsi a De Ligt e la condizione fisica piuttosto precaria di Giorgio Chiellini, con i quali il centrale ex Sassuolo intende giocarsi un posto da titolare.

Potrebbe interessarti anche–>Calciomercato Juventus, il ritorno di Vidal: Buffon e Pirlo intermediari dell’affare

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK