Calciomercato Juventus, il ritorno di Vidal: Pirlo e Buffon intermediari dell’affare

Calciomercato Juventus, clamorosa indiscrezione proveniente dal Cile. Secondo quanto riferito da DaleAlbo, infatti, Pirlo e Buffon avrebbero chiamato il cileno per capire la sua disponibilità a trasferirsi a Torino. Il neo allenatore del Barcellona, Koeman, gli ha dato il benservito

CALCIOMERCATO JUVENTUS VIDAL BARCELLONA RITORNO/ La Juve e Vidal potrebbero nuovamente ritrovarsi. Secondo quanto svelato dal portale cileno DaleAlbo, infatti, nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti importanti tra il giocatore e i suoi ex compagni Buffon e Pirlo, che starebbero facendo delle pressioni sul cileno. Il neo allenatore blaugrana Koemann non intende puntare su Vidal, che ora è chiamato a guardarsi attorno per cercare di capire quale possa essere la soluzione a lui più congeniale.

Vidal-Juventus, calciomercato: tutto pronto per il clamoroso ritorno?

Al momento non c’è nulla di concreto, ma soltanto di indiscrezioni rimbalzate dal Sudamerica. Si attendono delle conferme ufficiali da parte delle due società, ma un dato è certo: Vidal ha voglia di cambiare aria, e la Juve ha bisogno almeno di un centrocampista di quantità in mezzo al campo, per un reparto che ha sofferto tanto questa stagione in termini di dinamismo. Staremo a vedere se si presenteranno i presupposti giusti per imbastire questa trattativa.

