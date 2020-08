Khedira, la Juventus spinge per la risoluzione. Buonuscita all’orizzonte

Khedira è diventato, al pari di Higuain, un peso per la Juventus. Il tedesco vuole restare in bianconero, ma il club ha intenzione di discutere la buonuscita.

«Khedira e la Juve ai saluti, ma come? – si chiede il Corriere dello Sport -. Il tedesco non rientra più nei piani del club bianconero, intenzionato a puntare sui giovani e ad alleggerire il monte stipendi. Anche perchè nelle ultime due stagioni, l’apporto di Sami è stato ridotto a causa dei tantissimi infortuni che gli hanno impedito di continuare ad essere un punto fermo del centrocampo juventino. E si sa quando la sua assenza in termini di classe, personalità e gol abbia pesato lo scorso anno con Allegri e quest’anno con Sarri, che lo considerava perfetto per la sua filosofia, vista la sua propensione agli inserimenti offensivi». L’idea, pertanto, è la rescissione.

Khedira come Higuain, ormai è un ex bianconero

Higuain e Khedira dovranno lasciare la Juventus. Come, toccherà a Paratici stabilirlo perché non sono questioni di facile soluzione. Il Pipita è apparso spento in ogni sua apparizione in campo, compreso l’ottavo di finale con il Lione. E’ lì che ha capito che la sua avventura in bianconero è finita. Del tedesco, invece, si sono perse le tracce. Completamente. L’ipotesi rescissione si fa sempre più probabile, nonostante le resistenze del teutonico.

