Pogba alla Juventus, calciomercato: il sacrificato è Dybala?

Calciomercato Juventus, il nome di Paul Pogba comincia ad essere accostato nuovamente con insistenza ai bianconeri. Secondo quanto riferito dalla redazione di calciomercato.com, il francese potrebbe sbarcare sotto l’ombra della Mole qualora venisse ceduto Paulo Dybala. Ecco gli ultimissimi aggiornamenti.

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA RITORNO DYBALA/ La Juve ritorna a pensare a Paul Pogba: secondo quanto appreso dalla redazione di calciomercato.com, infatti, il centrocampista transalpino è tornato nuovamente nei radar della dirigenza di corso Galileo Ferraris, che potrebbe finanziare l’acquisto laddove decidesse di cedere Paulo Dybala, sul quale è forte proprio l’interessamento del Manchester United. Al momento non è stata imbastita alcuna trattativa ufficiale, anche perchè non c’è stato ancora un contatto ufficiale tra le parti, ma non è detto che ciò non possa avvenire nel corso delle prossime ore.

Calciomercato Juventus, il ritorno di Pogba: il sacrificato è Dybala?

Sebbene negli ultimi giorni sembra che ci siano stati sensibili passi in avanti per il suo rinnovo, Paulo Dybala continua a rimanere un possibile partente. La Juve per cederlo non chiede meno di 90 milioni di euro, grossomodo il costo dell’eventuale operazione Pogba, con l’aggiunta di una decina di milioni. Il centrocampo bianconero è stato sicuramente uno dei punti deboli della squadra di Maurizio Sarri: urgono importanti rinforzi da questa sessione, se non si vuole correre il rischio di vivere una situazione deficitaria nel reparto più importante di una squadra.

