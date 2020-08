Rugani per Bellerin, calciomercato Juventus: ESCLUSIVO, niente di vero!

Si parla molto dello scambio Rugani per Bellerin tra Juventus e Arsenal, una delle voci che danno per fatta in queste ultime ore anche se in realtà la verità è un’altra.

Secondo quanto raccolto in ESCLUSIVA dalla nostra redazione non ci sarebbe nulla di vero sul possibile scambio, tantomeno che sulla volontà dei calciatori di dire di sì. Non si può escludere che i Gunners abbiano intenzione di avanzare una proposta per Daniele, ma al momento rimane tutto in fase embrionale e soprattutto non si è a un passo dalla chiusura della trattativa.

