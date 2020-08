«Purtroppo la Juventus vince lo scudetto da 9 anni». Bufera su Bergomi

Bergomi, cupo in volto, nel post partita di Siviglia-Inter analizza il ko dei nerazzurri e si lascia andare ad una frase sulla Juventus. Il web non lo perdona.

Beppe Bergomi fa infuriare i tifosi della Juventus e il web come al solito non perdona. L’opinionista di Sky ha analizzato, cupo in volto, in studio il ko della sua vecchia squadra. Lo storico capitano dell’Inter, mentre in campo gli spagnoli alzavano la coppa al cielo e festeggiavano la vittoria, ha commentato con un altro ex calciatore. A Lele Adani, ha detto che in Italia purtroppo la Juventus vince lo scudetto da nove anni. Questa frase non è andata giù ai tifosi di fede bianconera, ma allo stesso momento gli juventini, sul social, si sono scatenati, sbeffeggiando Bergomi e tutti gli interisti in generale.

Il video della frase di Bergomi sulla Juventus

Bergomi: “purtroppo in Italia per 9 anni lo scudetto l’ha vinto la Juventus” pic.twitter.com/h1Dq7Idpqf — mirko (@arbitromirko) August 21, 2020

