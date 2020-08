Kluivert alla Juventus, calciomercato: lo United piomba sull’esterno della Roma

Calciomercato Juventus, Justin Kluivert è stato accostato recentemente alla compagine bianconera. Secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera, però, sull’esterno della Roma è piombato prepotentemente il Manchester United, alla ricerca di un tassello con il quale migliorare il potenziale offensivo dei Red Devils.

CALCIOMERCATO JUVENTUS KLUIVERT ROMA AFFARE UNITED/ Nelle ultime ore il nome di Justin Kluivert è stato accostato con insistenza alla Juventus. Nell’ottica del ringiovanimento della rosa promossa da Fabio Paratici, l’esterno della Roma è un profilo che piace e non poco alla dirigenza di Corso Galileo Ferraris, soprattutto per la sua grande poliedricità e velocità palla al piede. I capitolini valutano il proprio talento circa 35 milioni di euro, con la Juve che al momento si sarebbe limitata ai primi sondaggi “illustrativi”. Nelle ultime ore, però, il Manchester United avrebbe fatto irruzione nella trattativa.

Calciomercato, lo United batte la Juve per Kluivert? I dettagli

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, anche i Red Devils avrebbero cominciato a prendere le prime informazioni sull’eventuale fattibilità dell’operazione. Le trattative della società inglese potrebbero intrecciarsi con quelle dei bianconeri anche su altri profili: Dybala e Pogba, in primis. Kluivert, al momento, resta un’idea per entrambe le società, con la Roma che potrebbe decidere di cedere il suo funambolico esterno per avere soldi a sufficienza per dare la caccia ad Arkadiusz Milik.

