Calciomercato Juventus: dalla Spagna, i bianconeri su Messi

Il calciomercato Juventus sicuramente vedrà dei nuovi elementi arrivare alla corte di Andrea Pirlo, che ha sostituito in panchina l’esonerato Sarri.

Il nuovo allenatore avrà senz’altro richieste delle pedine adatte al suo sistema di gioco. La priorità è quella di trovare un nuovo centravanti, ma sicuramente si potenzieranno tutti i reparti. Perché la Juve vuole primeggiare in serie A e ovviamente spera di fare bella figura anche in Europa. Per questo motivo si sognano anche dei grandi nomi. E uno di questi è quello di Leo Messi.

Calciomercato Juventus, Messi ipotesi possibile

Ad alimentare i sogni dei tifosi sono anche i rumors che arrivano dalla Spagna. Il Barcellona sta vivendo un momento difficile, dopo il clamoroso flop in Champions League tutti i giocatori di fatto potrebbero lasciare la maglia blaugrana. Anche una stella come Messi, al quale ovviamente non mancano i club disposti a tutto per di prenderlo.

Come riporta “Sport”, ci sarebbe anche la Juventus nella lista delle squadre (insieme a Psg, Inter e City) che potrebbero fare un tentativo per arrivare al numero dieci argentino. Certo è, come riporta calciomercato.it, un serio ostacolo potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio super di Messi, che si aggira sui 40 milioni a stagione.

