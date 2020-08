Calciomercato Juventus, deciso il futuro di Mandragora

Il calciomercato Juventus entra nel vivo. Sono tante le decisioni che la dirigenza bianconera dovrà prendere nelle prossime settimane.

L’obiettivo è quello di regalare al nuovo allenatore Andrea Pirlo un organico capace di trionfare sia in Italia che in Europa. Ci saranno diverse novità in casa Juventus, con i bianconeri che hanno sul taccuino diversi centrocampisti. Uno di questi è Rolando Mandragora, mediano che nelle ultime stagioni è cresciuto tantissimo e che nel finale dell’ultimo campionato è stato frenato da un grave infortunio che lo terrà ancora lontano dal campo per un po’. La Juve ha la possibilità di riscattarlo ma pare aver preciso una decisione su di lui.

Calciomercato Juventus, Mandragora può rimanere a Udine

Non ci sarebbe a breve un futuro juventino per il playmaker dell’Udinese. La Juventus ha un diritto di riscatto su Mandragora ma – come ipotizza la Gazzetta dello Sport – questo diritto potrebbe essere rinviato al 2021. In questo modo il calciatore rimarrebbe un altro anno all’Udinese per riprendersi al meglio dopo l’infortunio subito e poter continuare nel suo percorso di crescita.



