Calciomercato Juventus, possibile futuro in Premier per Perin

Una delle priorità del calciomercato Juventus sarà quella di cedere quelle pedine che non rientrano nei piani dell’allenatore Andrea Pirlo.

Calciatori che non sarebbero utilizzati e che dunque sono in attesa di trovare una nuova collocazione. Cessioni che ridurrebbero l’organico dell’allenatore e consentirebbero anche un notevole risparmio a livello economico per le casse del club. Uno dei calciatori che è sulla lista dei partenti è il portiere Mattia Perin, da poco rientrato a Torino dopo la fine del prestito al Genoa. Portiere di valore, a volte frenato dagli infortuni, ha confermato di essere un potenziale titolare in qualsiasi club di serie A.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, Alex Sandro non è più incedibile

Calciomercato Juventus, cessione sicura in vista per Perin

I bianconeri hanno già completato la casella dei portieri e dunque per Perin è in arrivo la cessione. Dove? Nelle scorse settimane si era parlato di un interessamento della Roma nei suoi confronti. Come riporta però Sportmediaset, nelle ultime ore si sarebbero fatti avanti per lui più club di Premier League. Sarebbero sopratutto Fulham e Aston Villa ad aver messo nel mirino il portiere juventino. Pronto a fare un’avventura all’estero?



LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, l’agente di Dzeko svela il futuro del suo assistito

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK