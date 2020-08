Calciomercato Juventus, ecco gli intrecci possibili con la Roma

Il calciomercato Juventus sta ormai davvero entrando nel vivo. Il ritiro è ormai alle porte, ma prima dell’inizio del campionato potrebbero esserci molti movimenti in entrata e in uscita.

Sono forti i legami tra i bianconeri e la Roma. I due club starebbero vagliando la possibilità di alcuni scambi per regalare delle pedine utili ai loro allenatori e nello stesso tempo mettere a segno delle operazioni importanti per il bilancio.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, Alex Sandro non è più incedibile

Calciomercato Roma, gli scambi possibili con la Juventus

Mettendo per un attimo da parte il discorso Dzeko, calciatore che continua a piacere molto ai bianconeri, è soprattutto su alcuni scambi che i due club starebbero lavorando. Come riporta il Corriere dello Sport infatti la Juventus potrebbe accogliere nella sua rosa Alessandro Florenzi, giocatore duttile che però non rientra nei piani di Fonseca. Con la Roma che in cambio potrebbe ottenere uno tra Rugani e Romero. I giallorossi sognano Demiral, ma i bianconeri non sembrano intenzionati a cederlo.

Altro scambio del quale parla il quotidiano sportivo è quello che riguarda il centrocampista giallorosso Alessio Riccardi, che pure piace molto ai bianconeri. La stella della Primavera potrebbe approdare a Torino con un calciatore esperto come Mattia De Sciglio che potrebbe fare il percorso inverso. Quest’ultimo potrebbe essere una pedina importante vista la sua duttilità in difesa.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK