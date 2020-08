Dzeko, la Juventus ufficializza l’interessa. Vertice per decidere il da farsi

La Juventus ha deciso che proverà a prendere Dzeko. A Roma verrà deciso il futuro del bosniaco in un summit con la nuova dirigenza. Ecco il punto della situazione.

Edin Dzeko è il centravanti designato da Andrea Pirlo come terminale offensivo ideale della Vecchia Signora. Il centravanti bosniaco è inseguito dalla Juventus perché ha bisogno di un numero 9 low cost da inserire in squadra. Il giallorosso è l’elemento che ottimizzerebbe costi e qualità. Pertanto Paratici si è mosso con Fienga, ad capitolino a cui è legato da un rapporto di stima.

Dzeko alla Juventus, si deciderà a breve

«Dzeko segue con attenzione cosa sta succedendo con la nuova proprietà – si legge sul Corriere dello Sport -. Sa che sta cercando di costruire una buona squadra, ma che dovrà impostare un programma a lunga scadenza per tornare a vincere. La Juve è abituata a farlo. Da sempre. La Juventus si è mossa con tempismo. Ha informato anche l’entourage del giocatore. Il club bianconero vuole fare in fretta, per averlo per l’inizio del campionato, senza aspettare la fine del mercato. La Roma si priverebbe volentieri di un ingaggio pesante, che per due stagioni vale trenta milioni complessivi. Ma il problema enorme riguarda la sostituzione: la Roma deve trovare un centravanti all’altezza per sostituire Edin». Ci sarà in vertice tra i nuovi proprietari per capire il da farsi.

