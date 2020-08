Dybala ancora assente alla Continassa. La Juventus lo tiene sul mercato

Paulo Dybala non era con i compagni alla Continassa a causa del suo infortunio. La Juventus lo tiene sul mercato, ma serve un’offerta da quasi 100 milioni.

Dove si trovava Paulo Dybala? La domanda si è fatta man mano più pressante a metà pomeriggio di ieri, mentre un caldo agostano ha sancito la nascita della nuova Juve di Andrea Pirlo. La cinquantina di tifosi che si sono “accalcati” a Torino per vedere l’alba della nuova stagione bianconera non hanno intravisto la Joya. Non era il solo a mancare al raduno, perché De Ligt non si è presentato. Entrambi, tuttavia, sono infortunati ed è in questa ottica che va letta la cosa. Anche se…

Dybala sul mercato. Serve un’offerta da 80-100 milioni

Il Corriere dello Sport spiega che Dybala sarebbe sicuramente risultato negativo al tampone. Tuttavia ha scelto di rimanere ad Ibiza dove concluderà la riabilitazione dopo il nuovo infortunio muscolare rimediato nell’ultimo atto di Champions League. E’ quindi una vacanza di lavoro, con il fisioterapista che lo ha accompagnato sull’isola delle Baleari per tornare in forma. Si conta che in 7-8 giorni possa essere di nuovo abile e arruolato. La Joya resta però sul mercato: il club lo cederebbe volentieri dinanzi ad un’offerta da 80-100 milioni.

