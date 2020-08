Aouar alla Juventus, dalla Francia sicuri: «Paratici prepara il colpo»

Secondo i media francesi la Juventus starebbe preparando l’assalto ad Houssem Aouar del Lione. Paratici pronto a sborsare 60 milioni provenienti dalle cessioni.

Autore di una Champions League particolarmente fortunata, Houssem Aouar non manca di ammiratori. Se l’Arsenal e il Manchester City si son detti molto interessati, la Juventus è sicuramente la più sedotta dal profilo del futuro tricolore della nazionale francese. In particolare Fabio Paratici sta pensando a fare un’offerta. Resta da vedere, però, se la Vecchia Signora sia disposta a pagare i 60 milioni di euro richiesti dal Lione. A rivelare le intenzioni è il portale Footmercato.net.

Aouar, che offerta farà la Juventus?

C’è curiosità per capire che tipo di trattativa intavolerà Paratici per rinforzare l’organico di Andrea Pirlo. Aouar non costa poco per la Juve, ma è un acquisto da sogno per i bianconeri. Secondo WhoScored.com, Aouar ha completato 4,4 dribbling sbalorditivi a partita nelle sue otto presenze in Champions League la scorsa stagione. Ha anche disegnato 2,6 falli a partita. Nelle fasi a eliminazione diretta era immarcabile: completando 17 dribbling in quattro partite contro Manchester City, Bayern e Juventus due volte. Esistono versioni secondo cui Juventus e Lione hanno già concordato il trasferimento. I termini diventerebbero ufficiali dopo le cessioni eccellenti a Torino.

