L’Atalanta in pressing su Romero della Juventus. La Dea vorrebbe acquistare il giovane classe 1998 bianconero, ecco le richieste della Vecchia Signora:

L’Atalanta vuole acquistare un giocatore della Juventus. Trattasi del giovane difensore centrale Romero. La Juventus sarebbe disposta a trattare con i bergamaschi ma non scenderebbe sotto la cifra dei 25 milioni di euro. Intanto la Dea ha tutte le intenzione di chiudere l’operazione con i bianconeri, bisognosa di rinforzare proprio la difesa. Romero è stato al centro di diverse operazioni, soprattutto scambi e proposte. Ma questa volta potrebbe partire a titolo definitivo garantendo un’importante plusvalenza.

Calciomercato Juventus, l’Atalanta vuole un giocatore bianconero

Il difensore della Juventus verrebbe dunque ceduto ma soltanto ad una cifra superiore ai 20 milioni di euro, su questo la società bianconera è stata chiara. Intanto l’operazione con l’Atalanta sembra ben avviata, i bergamaschi vorrebbero portare a termine l’operazione proprio per esigenza nel reparto difensivo e volontà di migliorare un ruolo che necessita di forze fresche. Un mercato della Juventus che verterà sia in entrata ma anche in uscita, così da garantire entrata importanti che verranno poi reinvestite sul mercato. In questo senso la Juventus by Andrea Pirlo sta già prendendo forma concreta.

Forze fresche che garantiranno una rinnovata energia da affiancare alle certezze dei vari reparti. Parlando dell’attacco ora la priorità della società è quella di mettere a segno un doppio colpo offensivo, Dzeko è attualmente il preferito di Pirlo per essere l’erede di Higuain e la trattativa potrebbe sbloccarsi proprio in questi giorni. Come suo sostituto, la Juventus pensa anche ad un ritorno in prestito di Moise Kean come sostituto proprio a Dzeko. Ma c’è -comunque- volontà di migliorare anche la difesa e il centrocampo. Con Dzeko in arrivo, la Juventus punterà sugli esterni difensivi: Bellerin e Dest sono fra i due nomi che in questo momento convincono la società. A centrocampo, il ruolo più congeniale su cui far lavorare il nuovo allenatore, ha già la quasi certezza di una nuova e rinnovata rosa di giovani, con Bentancur, Arthur e Kulusevski, i bianconeri hanno chiuso per il giovane americano Weston McKennie, classe 1998 svecchiando definitivamente il reparto, ora ci sarà da capire la situazione Khedira. Ma non è nemmeno escluso che i bianconeri comprino un altro centrale della difesa, occasioni permettendo.

