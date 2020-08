La Juventus non perde di vista Alvaro Morata. Il canterano è uno dei profili che sta vagliando Fabio Paratici per la prima linea bianconera.

C’è stato un periodo del calciomercato, embrionale più che altro, in cui l’Inter cercava solo profili juventini o ex bianconeri. Dopo i vari Conte, Marotta, Asamoah, Vidal era saltato fuori anche il nome di Alvaro Morata. L’ex canterano del Real Madrid ha lasciato affetti a Torino e non sarebbe stato pronto a cambiare sponda così facilmente. Questo nonostante il rapporto con Marotta e Conte Il dg nerazzurro, nel frattempo, sta sfidando Paratici in lungo e largo ed è lecito attendersi delle risposte all’altezza dal CEO bianconero. Una potrebbe arrivare proprio dal vecchio centravanti bianconero. Intanto il procuratore è annunciato in Italia.

LEGGI ANCHE >>> Aouar alla Juventus, dalla Francia sicuri: «Paratici prepara il colpo»

Non solo Morata, ma anche Suarez

Oltre a Morata, c’è anche Suarez all’orizzonte. Prenderlo a parametro zero, anche se stagionato, non capita tutti i giorni. Il nodo è rappresentato dall’ingaggio: attualmente l’uruguayano guadagna 15 milioni, ma alla Juventus si accontenterebbe di 12, magari raggiungibili con i bonus e godendo di un regime fiscale vantaggioso in Italia. Chi arriverà allo Stadium?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK