Calciomercato Juventus, tre uomini non si toccano. Paratici ha deciso

Fabio Paratici ha individuato tre calciatori che resteranno a lungo. Si tratta di Demiral, De Ligt e Bentancur. Per loro offerte rifiutate nel calciomercato Juventus.

Il calciomercato Juventus vive giorni intensi, di grande intensità. E’ normale, pertanto, che ogni elemento della rosa venga messo in discussione da rumor più o meno attendibili. I bianconeri, però, cercano un centravanti e per far spazio ad uno tra Dzeko e Suarez stanno cercando l’accordo con Higuain. Ciò non significa che tutti sono sul mercato, ma di fronte all’offerta giusta anche i big possono partire, compresi Dybala e Ronaldo, per i quali serviranno però proposte monstre per portarli via da Torino. Gli intoccabili sono veramente pochi, oltre agli ultimi arrivati, secondo Tuttosport la Juve ha chiarito che non ascolterà offerte per tre giocatori, i difensori Demiral e de Ligt e il centrocampista ​Rodrigo Bentancur, considerati il presente e il futuro del club.

LEGGI ANCHE >>> Dzeko alla Juventus, Calciomercato: i bianconeri hanno deciso

Calciomercato Juventus, il bilancio prima di tutto

Se da un lato il calciomercato sta per entrare nel vivo, dall’altro è il bilancio ciò che sembra importare di più a Paratici. Dopo le spese alte degli anni scorsi, si vive una fare più tranquilla. L’Inter al contrario sta facendo grandi colpi ed è pronta per riportare a Milano lo scudetto.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK