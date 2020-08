Higuain alla Fiorentina, i viola seguono il tira e molla con la Juventus

Higuain interessa alla Fiorentina, ma l’ingaggio di 7.5 milioni spaventa il patron Rocco Commisso. All’orizzonte ancora nessun accordo con la Vecchia signora.

In condizioni normali, la Juve avrebbe valutato Higuain circa 20 milioni di euro. Anche perché a bilancio è ancora iscritto per 18 milioni. Si tratta di una cifra che nessuno mai pagherebbe per il centravanti argentino. Niente di ufficiale, al momento non ci sono stati ancora dialoghi importanti con altre squadre. Le rescissione però potrebbe essere una soluzione interessante per entrambe le parti. Staremo a vedere i futuri sviluppi della vicenda.

Higuain, ingaggio alto per la Fiorentina

Il portale fiorentinanews.com fa il punto della situazione e spiega come Commisso sia frenato dall’ingaggio che il Pipita percepisce a Torino. L’ingaggio da 7,5 milioni netti parla da sé e non è certamente affrontabile per la società viola. Il Pipita dal canto suo potrebbe anche ridurre le pretese ma in ogni caso vuole una buonuscita dalla Juve, per rinunciare all’ultimo anno di contratto: è su questo che le parti sono in disaccordo, secondo Tuttosport. Il mercato intorno all’argentino non sta propriamente decollando per altro e per arrivare ad un accordo sulla risoluzione la strada sembra ancora lunga.

