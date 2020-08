Calciomercato Juventus, Romero può vestire il nerazzurro

Il calciomercato Juventus in questa fase è davvero bollente. Perché i bianconeri stanno cercando di rinforzare la rosa di Pirlo e di cedere alcuni elementi.

Ci sono giocatori che infatti rischierebbero di trovare poco spazio con il nuovo allenatore in panchina. Ed è per questo motivo che la dirigenza bianconera intende cederli per fare cassa e avere magari così un gruzzoletto da poter poi reinvestire. Uno dei giocatori che rientra nella lista dei cedibili è il difensore Romero.

Calciomercato Juventus, l’Atalanta su Romero: ecco la formula

L’argentino è rientrato a Torino dopo la stagione in prestito al Genoa e viene valutato 25 milioni di euro da parte della società bianconera. Sulle sue tracce c’è l’Atalanta, che lo segue per rinforzare il reparto arretrato. E come riporta Tuttosport potrebbe essere trovata la formula adatta per il trasferimento. Vale a dire gli orobici potrebbero pagare un corrispettivo per il prestito oneroso (2-3 milioni di euro) e poi riscattare Romero nel giugno 2022 a 15 milioni di euro. Una somma che a quel punto garantirebbe una plusvalenza alla Juventus, visto che il suo valore a bilancio sarebbe di 10 milioni.

