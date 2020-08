Calciomercato Juventus, rottura totale tra Messi e il Barcellona

Il calciomercato Juventus vede i tifosi sognare un grandissimo colpo di mercato, quello relativo a Leo Messi che potrebbe lasciare il Barcellona.

L’attaccante argentino, che ovviamente è seguito dai migliori club del mondo, sarebbe arrivato alla decisione di lasciare la Spagna dopo l’ultima stagione flop dei blaugrana. Che non sono riusciti a duellare con il Real Madrid per il ttiolo e che in Champions League sono stati travolti dal Bayern Monaco in una partita destinata a rimanere tra i ricordi più brutti del club della Catalogna.

Il Manchester City sembra essere in pole per il numero dieci, ma anche i media spagnoli hanno sottolineato come – tra le altre squadre interessate – ci sia anche la Juventus.

Calciomercato Juventus, Messi non si presenta al ritiro del Barcellona

Come ha riportato la Gazzetta dello Sport, la frattura tra l’argentino e il club sembra essere totale. Tant’è che Messi, nonostante sia stato regolarmente convocato, questa mattina non si è presentato al ritiro del Barcellona, disertando i test anti-Covid. Tutti gli elementi della squadra sono arrivati tra le 8.30 e le 11 ma non il numero dieci. Il dibattito ora si sposta sulla clausola rescissoria da 700 milioni. Si dovrà pagare o no?

