Juventus, ancora una seduta personalizzata per due giocatori

La Juventus, pur senza i nazionali, continua a lavorare sul campo agli ordini di Pirlo in vista dell’inizio del prossimo campionato di serie A.

Fissata la data per la ripartenza del torneo, ovvero il prossimo 19 settembre. E per quel giorno il nuovo allenatore bianconero spera di recuperare gli elementi che al momento sono alle prese con qualche acciacco. Il solo De Ligt rimarrà sicuramente ancora a guardare a lungo dopo l’operazione alla spalla. Nel frattempo i giocatori che non sono stati convocati in nazionale hanno lavorato intensamente sul campo.

Juventus, Douglas Costa e Dybala lavorano a parte

A raccontare la giornata dei bianconeri ci ha pensato il sito internet del club. “Dopo la giornata di pausa di ieri, i bianconeri hanno iniziato la seconda settimana di lavoro agli ordini di Coach Pirlo; una settimana particolare, dato che gli allenamenti non vedranno ovviamente la presenza dei giocatori impegnati con le loro Nazionali. La squadra, dopo il riscaldamento e il “torello”, ha lavorato sui possessi palla, disputando poi una partitella finale, intervallata da esercizi atletici” si legge nella nota.

Quindi il punto sugli acciaccati. “Come da programma, Douglas Costa e Dybala hanno svolto una seduta di allenamento personalizzata, mentre Bentancur e Ramsey hanno lavorato in gruppo; giornata di scarico per Sami Khedira, secondo il suo programma. Infine, da segnalare che Matthijs de Ligt è rientrato al JTC per iniziare il percorso riabilitativo”.

