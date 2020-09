Dalla Spagna rilanciano su Cristiano Ronaldo fuori dalla Juventus in direzione Manchester United con un alleato speciale: lo sponsor

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna, dal portale “Don Balon”, Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus per ritornare in Inghilterra al Manchester United. I tifosi del Manchester City sognano Messi, mentre invece quelli dello United il grande ritorno di Cristiano. L’indiscrezione che arriva dalla Spagna ha del clamoroso, i Red Devils ritornerebbero sul vecchio pupillo proprio per ritornare grandi dopo diverse stagioni fallimentari. Secondo il portale spagnolo la partenza di Cristiano Ronaldo direzione Manchester avrebbe un alleato speciale: lo sponsor.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: addio CR7, assist dalla sponsor

Secondo “Don Balon” dopo l’acquisto di Sancho, i Red Devils punterebbero nuovamente su un grandissimo colpo, ovviamente trattasi del fenomeno portoghese. Un operazione, sempre secondo le indiscrezioni mercato, che potrebbe costare agli inglesi 110 milioni di euro. Secondo la testata spagnola la volontà di Ronaldo sarebbe quella di lasciare, da tempo, la Juventus e sarebbe quindi contento della “nuova” destinazione inglese. A 35 anni, dopo una carriera come protagonista, sarebbe felice di ritornare nella squadra che gli ha permesso di diventare il numero uno del mondo. Il Manchester in questa operazione di calciomercato avrebbe un alleato speciale, lo sponsor: Chevrolet infatti sarebbe colui che finanzierebbe l’affare permettendo ai Red Devils di chiudere il grande colpo. Nessuna conferma intanto arriva dalla Juventus o dallo stesso giocatore che continuano a preparare la nuova stagione sotto la guida tecnica di Andrea Pirlo in attesa del grande colpo in attacco. Stando alle ultime indiscrezioni la Juventus sarebbe vicinissima a chiudere per Edin Dzeko. Il centroavanti bosniaco sarebbe stato contatto dallo stesso Pirlo telefonicamente e volenteroso a sposare il nuovo progetto bianconero. Un attaccante di ruolo che verrà quindi affiancato a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala così da formare un tridente offensivo davvero qualitativo. Dzeko in bianconero percepirebbe lo stesso stipendio di Gonzalo Higuain, in uscita e direzione MLS. L’operazione costerà ai bianconeri una cifra pari ai 15 milioni di euro.

