L’ultima indiscrezione mercato parla di un chiarimento fra Suarez e Koeman, dunque l’attaccante potrebbe rimanere ancora una stagione al Barcellona.

Il Pistolero è uno dei profili che in questo momento è fra i protagonisti nel mercato in entrata della Juventus, come sappiamo, i bianconeri sono alla ricerca di un importante investimento per la fase offensiva. Il nuovo numero 9 da affiancare a Cristiano Ronaldo e Dybala che prenderà, dunque, l’eredità di Gonzalo Higuain in uscita direzione MLS. Suarez è finito in un lotto di nomi che comprende anche profili del calibro di Dzeko, Milik, Raul Jiminez e la suggestione del grande ritorno di Alvaro Morata. Tutti nomi accostati alla Juventus che però, nelle ultime settimane, hanno visto un autentico testa a testa fra Suarez e Dzeko. Oggi però le indiscrezioni mercato parlano chiaro: fra Barcellona e Suarez potrebbe esserci un riappacificamento fra le parti. Ciò significherebbe un ulteriore prolungamento dell’attaccante in Liga al Barcellona.

Suarez alla Juventus? Calciomercato: novità da Barcellona

Il Barcellona sembra avere molte difficoltà sul mercato e con l’obiettivo per il centroavanti dell’Inter Lautaro Martinez che sembra, ormai, sfumato, i blaugrana punterebbero sulla riconferma del Pistolero. Intanto alla Juventus il preferito del neo allenatore Andrea Pirlo continua, comunque, a rimanere Edin Dzeko. Il centroavanti bosniaco della Roma è il preferito dallo staff bianconero e l’operazione sembrerebbe già ben avviata. Giusto qualche giorno fa lo stesso Pirlo ha chiamato personalmente l’attaccante per convincerlo e spiegargli il progetto bianconero. Nei piani offensivi sembra lui il predestinato a vestire la maglia bianconera ed essere il numero 9 per la nuova stagione (ormai imminente). Un benestare sia della società ma anche dei compagni di squadra, lo stesso Cristiano Ronaldo si è rivelato entusiasta della scelta del bosniaco, viste le sue caratteristiche sotto porta. Ormai il piano mercato bianconero sembra del tutto delineato, fra non molto sapremo il nome del nuovo attaccante della Juventus. Per Dzeko la Juventus spenderebbe 15 milioni di euro e in bianconero il bosniaco percepirebbe lo stesso stipendio di Gonzalo Higuain.

