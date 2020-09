Dzeko alla Juventus, calciomercato: ecco cosa manca per chiudere la trattativa

La Juve e la Roma avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento in bianconero di Edin Dzeko sulla base di 10 milioni di parte fissa più due di bonus legati a presenze e rendimento. Tuttavia i capitolini devono prima trovare un sostituto del bosniaco: il nome più caldo è quello di Arkadiusz Milik, per il quale però manca ancora l’accordo con il Napoli

CALCIOMERCATO JUVENTUS DZEKO AFFARE MILIK/ Importanti novità sul fronte Dzeko. Secondo quanto riportato da calciomercato.it e da tuttojuve.com, la Juve e la Roma avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento del “cigno di Sarajevo” alla corte di Andrea Pirlo: ai capitolini andrebbero circa 10 milioni di euro, più di 2 di bonus facilmente raggiungibili. All’attaccante ex Manchester City spetterebbero qualcosa come 7,5 milioni di euro per tre anni. Tutto fatto? Ancora no. La Roma deve prima acquistare il sostituto di Dzeko: in queste ultime ore la trattativa relativa ad Arkadiusz Milik ( il candidato principale), ha registrato una brusca frenata, complice le forbici ancora troppo ampia tra domanda ed offerta.

Calciomercato Juve, Milik blocca Dzeko: ecco la situazione

Paratici quindi potrebbe essere costretto a rivedere i piani per l’attacco: fermo restando che l’addio di Gonzalo Higuain è ormai imminente, il dirigente bianconero potrebbe decidere di virare su Luis Suarez, ormai ai ferri corti con il Barcellona. Ma laddove la Roma non dovesse trovare l’accordo per il trasferimento nella capitale di Milik, non è da escludere un clamoroso ritorno della Juve, che vanta da tempo un accordo con il polacco. Insomma, tante tessere di un mosaico ancora da comporre. Fienga e Paratici sono al lavoro per cercare di incastrare le tessere giuste, ma ci vorrà ancora molto lavoro diplomatico per convincere il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ad abbassare le sue richieste per Milik, al momento ferme a 40 milioni di euro. Staremo a vedere quali saranno gli aggiornamenti di quella che rischia di configurarsi come una vera e propria telenovela estiva.

