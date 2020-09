Calciomercato Juventus, due giocatori verso la cessione

Il calciomercato della Juventus è fatto di grandi nomi in entrata ma anche di cessioni, indispensabili per sfoltire l’organico di Andrea Pirlo.

Sono giorni davvero bollenti per le trattative in casa Juventus. La dirigenza bianconera è infatti impegnata a chiudere per i rinforzi da affidare al nuovo allenatore ma nello stesso tempo anche a cedere quei calciatori destinati a trovare poco spazio nella stagione che sta per iniziare. Tra questi anche Higuain e Khedira, per i quali al momento non sembrano esserci novità in arrivo.

Calciomercato Juventus, Perin e Romero ai saluti

Altri due giocatori della rosa di Andrea Pirlo sembrano destinati a fare presto le valigie. Il portiere Perin, che è reduce da un prestito al Genoa, potrebbe continuare la sua esperienza con la maglia del Grifone. Come riporta infatti Repubblica l’estremo difensore dovrebbe essere ancora una volta prestato in modo da poter giocare con continuità. Mentre Rugani sembra intenzionato a rimanere in bianconero pur senza avere una maglia da titolare assicurata, un altro difensore è ormai ai saluti. L’argentino Romero, pure lui l’ultima stagione al Genoa, dovrebbe presto diventare un nuovo giocatore dell’Atalanta.

