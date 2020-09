Calciomercato Juventus, UFFICIALE: il nuovo acquisto viene dall’Olanda

Come riportato da tuttojuve.com, nella giornata odierna il club bianconero ha depositato in lega Calcio il cartellino di Bayron Strijdonck. Il calciatore,proveniente dal settore giovanile del PSV Eindovhen, milita nella Nazionale Under 15 olandese.

CALCIOMERCATO JUVENTUS STRIJDONCK UFFICIALE/ Uno sguardo al presente, ma anche al futuro: così potrebbe essere sintetizzato il calciomercato della Juventus. Il club bianconero, che sta trattando profili internazionali ultratrentenni ( vedasi Suarez e Dzeko ), è alle prese con un vero e proprio ricambio generazionale. Svecchiare la rosa, abbassando possibilmente il monte ingaggi, è diventata una delle priorità alle quali Fabio Paratici si è dovuto gioco forza adeguare. Gli acquisti di Kulusevski ed Arthur, ad esempio, si collocano proprio in quest’ottica. Nella giornata odierna, la Juve ha però a messo a segno un altro colpo: proveniente direttamente dall’Olanda.

Potrebbe interessarti anche–>Calciomercato Juventus, Ramsey al Newcastle: il gallese ha deciso

Calciomercato Juventus, Strijdonck è ufficiale: nuovo colpo dall’Olanda

Il club bianconero ha depositato in lega Calcio il contratto di Bayron Strijdonck, giovane talento olandese, che giocava nel settore giovanile del Psv Eindhoven. Il giovane esterno d’attacco, convocato in più di una circostanza dalla Nazionale Under 15 Orange, è considerato uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo: molto verosimilmente tra qualche anno sarà aggregato alla Primavera, con cui potrà cominciare il suo apprendistato per poter raggiungere in un secondo momento “il calcio dei grandi”.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK