Calciomercato Juventus, Ramsey al Newcastle: il gallese ha deciso

Ramsey al Newcastle, calciomercato Juventus: secondo quanto rivelato da “Il Giornale”, il centrocampista ex Arsenal avrebbe declinato al momento l’offerta della squadra inglese, che metteva sul piatto circa 15 milioni di euro, con i quali Paratici avrebbe potuto realizzare un’importante plusvalenza. Non sono esclusi però rilanci nel corso delle prossime ore.

Calciomercato Juve, quale sarà il futuro di Ramsey?

Difficile giudicare la stagione del gallese, che ha dovuto smaltire i postumi dell’infortunio patito quando militava ancora nell’Arsenal. Dopo un inizio piuttosto complicato, in cui faticava a trovare la condizione giusto, sembrava però essere ritornato finalmente sui suoi livelli: il goal all’Inter ha rappresentato forse il momento di gloria più importante fino ad ora nella sua carriera in bianconero. Eppure, dopo il lockdown, Sarri lo ha relegato quasi sempre in panchina, giustificando la sua scelta con un sibillino “motivazioni fisiche”. Il centrocampo della Juventus ha sofferto tanto in termini di corsa e di dinamismo, e Ramsey quest’anno non è riuscito a dare con continuità ciò che la Juve si aspettava da lui: qualità nel fraseggio ed inserimenti.Ecco perchè una sua cessione non è affatto da escludere: le sirene della Premier cominciano a farsi rumorose, per quello che potrebbe configurarsi come un vero e proprio clamoroso ritorno in Oltremanica.

