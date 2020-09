La Juventus si avvicina a grandi passi verso lo start del nuovo campionato di serie A, fissato per il prossimo 19 settembre. E potrebbe esserci una novità.

Ormai il calcio ci ha abituato a spalti vuoti dopo la pandemia Covid-19 che ha coinvolto il mondo intero. I campionati, dove sono ripresi dopo il lockdown, si sono giocati sempre senza spettatori sugli spalti. Una situazione penalizzante per la società e per le squadre (si pensi ai mancati incassi ma anche al mancato sostegno) ma anche per gli stessi tifosi che non hanno potuto sostenere da vicino i propri beniamini.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, lo United non molla la presa su Douglas Costa

Juventus, ok dalla Regione Piemonte per la riapertura

Attenzione però perchè per i supporters bianconeri potrebbero esserci delle novità in vista. Come riporta infatti Tuttosport, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, all’inaugurazione del Centro regionale per la biologia molecolare di Arpa Piemonte, ha annunciato di aver accettato le richieste fatte dal club bianconero. “Ho appena trasmesso a Roma il dossier dei bianconeri col il parere positivo della Regione” ha detto Cirio, che dunque è d’accordo con la possibilità di rivedere sugli spalti al più presto i tifosi.

LEGGI ANCHE –>>Dzeko alla Juventus, ecco cosa manca per chiudere la trattativa

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK