Calciomercato Juventus, Messi e il Barcellona regalano una clamorosa novità

Andando oltre il calciomercato Juventus, che comunque non abbassa i radar sulla Pulce, si registra che Messi potrebbe a sorpresa restare al Barcellona.

Il calciomercato Juventus in queste ore vive momenti febbrili per il possibile arrivo di Luis Suarez in bianconero. Molto dipende dalla volontà del Barcellona che, dopo avere liberato Rakitic, sta facendo lo stesso con Vidal. Il cileno è destinato all’Inter, mentre il Pistolero potrebbe vestire la maglia della Vecchia Signora. Cosa cambierebbe con una permanenza di Messi al Camp Nou? Difficile a dirsi, ma è in questa direzione che pare si stia viaggiando nelle ultime ore.

Calciomercato Juventus, Suarez legato a Messi?

Suarez e Messi sono legati da amicizia e di questo il calciomercato Juventus potrebbe esserne influenzato. Dall’Argentina arrivano voci clamorose. Secondo le ultime indiscrezioni di TyC Sports infatti, dopo l’incontro tra il padre Jorge e il presidente blaugrana Bartomeu, che ha ribadito l’intenzione del club di non cedere il giocatore, la Pulce avrebbe deciso di restare al Camp Nou. Per Martin Arevalo, il giornalista dell’emittente argentina che per primo aveva svelato il burofax con il quale il giocatore aveva annunciato al Barcellona la volontà di andarsene, “Messi sta valutando seriamente la possibilità di rimanere un’altra stagione e concludere il contratto. Al 90% resterà».

