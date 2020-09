Suarez alla Juventus, adesso c’è l’intoppo del passaporto

Luis Suarez figura ancora come extracomunitario. La Juventus e il ragazzo, per celebrare il matrimonio, hanno bisogno di un passaporto spagnolo o italiano.

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha spiegato che è sorto un intoppo tra Suarez e la Juventus. Nulla che possa rappresentare un muro insormontabile, ma qualcosa che invece rallenterà l’operazione. Si tratta del passaporto comunitario che il centravanti del Barcellona non possiede. Questo nonostante i tanti anni passati nella Liga spagnola e nonostante la moglie sia cittadina italiana grazie alle proprie origini friulane. Il Pistolero non ha mai preso il passaporto comunitario e i bianconeri attualmente non hanno slot per tesserare cittadini extra UE dopo gli arrivi di Arthur e McKennie.

LEGGI ANCHE >>> Infortunio Cristiano Ronaldo: potrebbe saltare la sfida con la Croazia

Suarez, come trovare una soluzione

La Juventus spera tra Suarez e il Barcellona venga messa la parola fine al più presto, in modo da tesserarlo garantendo tre anni di contratto. Ci sono due strade percorribili, però, il passaporto. La prima è andare al Consolato italiano di Barcellona e avviare l’iter per diventare cittadino del nostro paese. Più semplicemente, in alternativa, richiedere la cittadinanza spagnola visto che sono più di due anni consecutivi che lavora in Spagna.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK