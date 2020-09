Juventus, prima tegola per Pirlo in vista dell’esordio

La Juventus in questo momento lavora a ranghi ridotti in vista del suo esordio nel prossimo campionato di serie A, che ripartirà il 19 settembre.

Per i bianconeri ci sarà come primo avversario la Sampdoria di Ranieri, allenatore che con la sua esperienza è stato capace di portare brillantemente i doriani alla salvezza. Un avversario che non bisognerà dunque sottovalutare. La Juve spera di arrivare all’esordio con un nuovo centravanti in rosa e vanno avanti le trattative per Suarez e per Dzeko. Ma intanto Pirlo deve fare i conti già con una probabile defezione nella sua formazione.

Juventus, Bernardeschi può dare forfait

Federico Bernardeschi si è infatti infortunato in nazionale ed ha fatto ritorno a casa lasciando il ritiro degli azzurri di Roberto Mancini. Sul sito della Juventus si legge che il calciatore “a seguito del problema muscolare riferito in Nazionale, è stato sottoposto oggi presso il Jmedical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra; tra 15 giorni verrà sottoposto a nuovi esami”.

La sua condizione dunque verrà valutata nei prossimi giorni e non è da escludere che l’esterno offensivo possa saltare la prima giornata di campionato.

