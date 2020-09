Cristiano Ronaldo con il suo Portogallo potrebbe saltare la sfida contro la Croazia per colpa di un’infiammazione al piede.

Cristiano Ronaldo potrebbe essere costretto ad un turno di stop. Il fuoriclasse della Juventus ha un’infiammazione al piede che sta curando con antibiotici. Oggi non ha svolto gli allenamenti e per precauzione la nazionale portoghese potrebbe non schierarlo in campo negli 11 contro la Croazia. La sfida di Nations League tra Portogallo e Croazia che si disputerà a Porto è prevista per sabato sera. Nulla di preoccupante ma si pensa allo stop proprio per evitare peggioramenti.

Infortunio Cristiano Ronaldo: potrebbe saltare la sfida con la Croazia

Cristiano Ronaldo rimane in dubbio per la sfida di sabato sera di Nations League tra Portogallo e Croazia che si disputerà a Porto, a cui, ovviamente seguirà l’altra sfida contro la Svezia di martedì.

L’attaccante della Juventus e della nazionale portoghese oggi non ha preso parte all’allenamento per via di un’infezione a un dito del piede destro. A renderlo noto ci ha pensato la Federcalcio lusitana. Il giocatore ieri ha svolto lavoro in palestra e si sta curando con trattamenti antibiotici. Il Portogallo avrà un’altra esclusione, cioè Renato Sanches: il centrocampista del Lille sarà indisponibile per entrambe le partite.

Intanto a Torino, non manca molto all’inizio del campionato, fra poche settimane si inizia. La Juventus inizia la nuova stagione impostando già quella che sarà la rosa titolare. Pirlo ha in mente di sfruttare qualsiasi calciatore a disposizione e aspetta il grande colpo in attacco: il numero 9 da affiancare al binomio offensivo, Cristiano Ronaldo – Paulo Dybala. Luis Suarez avrà tutte le carte in regola per essere il grande colpo che sia tifosi che staff aspettano. Il centroavanti uruguaiano avrebbe già l’accordo con la società. 10 milioni di euro più bonus per un anno con opzione per il secondo. C’è però da sbrigare la questione svincolo del Barcellona, stando alle ultime notizie, Suarez vorrebbe una buonuscita per lasciare la Spagna. In Italia, invece, continua anche ad essere caldo l’asse Napoli-Roma per Dzeko (altro obiettivo offensivo della Juventus). Se il Napoli riuscisse a trovare l’accordo della Roma con il conseguente passaggio di Milik in giallorosso, Dzeko sarebbe libero di partire e sposare la nuova causa bianconera.

