Calciomercato Juventus, doppio braccio di ferro per Messi

Il calciomercato della Juventus si è arricchito nei prossimi giorni anche della voce che vorrebbe i bianconeri interessati a Leo Messi.

Il futuro del calciatore argentino sta diventando un vero e proprio rebus. Il campione ha manifestato l’intenzione di lasciare il Barcellona dopo l’ultima stagione davvero da dimenticare per i blaugrana. E chiaramente un giocatore del genere fa gola a tutti i più grandi club del mondo. Rimane da risolvere però il nodo della clausola, con un vero e proprio braccio di ferro all’orizzonte con il club, come conferma La Gazzetta dello Sport.

La posizione di Messi è chiara, vuole lasciare il suo attuale club a costo zero. Dall’altro però ci sono il Barcellona che invece pretende per farlo partire una somma di 700 milioni di euro, pari alla sua clausola di rescissione. E la Liga supporta questa interpretazione del contratto.



Calciomercato Juventus, il commento di Pistocchi su Messi

Il giornalista Maurizio Pistocchi intanto su Twitter ha commentato la voce che vorrebbe Leo Messi rimanere al Barcellona anche nella prossima stagione. “Messi mette in un angolo il Barcellona: “volete che rimanga? Rimango”. Ma l’anno prossimo sarà libero a ZERO” scrive Pistocchi. E non ci sono dubbi sul fatto che, se davvero fossero così le cose, nel prossimo mese di giugno si scatenerebbe sicuramente un’asta per aggiudicarsi il campione argentino.

Messi mette in un angolo il Barcellona: “volete che rimanga? Rimango”. Ma l’anno prossimo sarà libero a ZERO https://t.co/H5kkfuxuJI — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) September 4, 2020

