Gosens alla Juventus, calciomercato: Paratici ha pronta l’offerta giusta

Calciomercato Juventus, Fabio Paratici è alla ricerca di un innesto con il quale poter rinforzare le corsie esterne. Uno dei nomi maggiormente attenzionati dalla dirigenza di corso Galileo Ferraris è quello di Robin Gosens : secondo quanto riportato da tuttojuve.com la positiva risoluzione dell’affare Romero potrebbe agevolare il passaggio del tedesco in bianconero

CALCIOMERCATO JUVENTUS GOSENS ATALANTA ROMERO/ L’asse Juventus-Atalanta rischia di surriscaldarsi in queste ore di calciomercato. Le due società, dopo aver di fatto concluso l’affare Romero, potrebbero nuovamente sedersi al tavolo delle trattative, questa volta per Robin Gosens. Sul funambolico esterno dei bergamaschi ha messo da tempo gli occhi la “Vecchia Signora”, alla ricerca di un profilo dai corsa, dinamismo e forza fisica. Caratteristiche che rispecchiano in pieno i punti di forza dell’atalantino, autore di una stagione a dir poco favolosa in quel di Bergamo, scandita da goal, assist, ma soprattutto da una generale sensazione di strapotere fisico e tecnico. La dirigenza orobica valuta il proprio talento circa 35 milioni di euro: una cifra importante, certo, ma non proibitiva, visti gli enormi margini di miglioramento che il calciatore ha dimostrato di avere.

Juve-Gosens, calciomercato: Romero agevola l’affare?

Al momento una trattativa ufficiale tra la Juventus e l’Atalanta per Gosens non è stata ancora imbastita: ci troviamo ancora nella fase dei sondaggi a scopo informativo, delle indiscrezioni. Tuttavia, la necessità di rinforzare la batteria degli esterni è una ragione che potrebbe spingere Paratici ad affondare il colpo da un momento all’altro, anche per evitare che altre squadre possano intromettersi nella trattativa. I rapporti tra i due club sono ottimi, come dimostra l’affare Romero: la dirigenza bianconera è convinta di essersi creata una corsia preferenziale nella strada per arrivare a Gosens dopo aver ceduto il difensore ex Genoa agli orobici con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto che potrebbe tramutarsi in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi personali e di squadra. Insomma, la partita tra Gosens e la Juventus è ancora tutta da scrivere: i bianconeri riusciranno a “mettere le ali?”

