Milik sempre più vicino alla Roma, Calciomercato: si sblocca l’affare Dzeko-Juve?

Calciomercato Juventus, in queste ore la Roma e il Napoli avrebbero fatto enormi passi in avanti per la definizione dello scambio Under-Milik: resta da capire soltanto l’entità del conguaglio economico che il club capitolino verserà nelle casse dei partenopei. In questo modo, potrebbe sbloccarsi definitivamente l’affare Dzeko-Juve, anche se Paratici sta portando avanti in parallelo anche la trattativa Suarez.

CALCIOMERCATO JUVENTUS DZEKO MILIK ROMA/ Il triangolo Roma-Napoli-Torino rappresenta uno degli epicentri più importanti di questa atipica sessione di calciomercato. In ballo c’è il futuro di Milik, Under e Dzeko. Procediamo con ordine. Nelle ultime ore l’eventuale passaggio del turco in azzurro e del polacco in giallorosso ha subito un’accelerazione improvvisa: secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, non possiamo ancora dire che ci sia stata la fatidica fumata bianca, ma è innegabile che ci siano stati innegabili passi in avanti per la risoluzione della trattativa. Under si sarebbe convinto ad accettare l’offerta di De Laurentiis di un quadriennale da tre milioni di euro a stagione, mentre Milik starebbe limando gli ultimi dettagli con la dirigenza della Capitale. La sensazione è che la quadra, giocoforza, si troverà: uno degli ultimi scogli da aggirare è quello relativo al conguaglio che la Roma dovrà versare nelle casse del Napoli, alla luce della discrepanza delle valutazioni dei due giocatori. Se si dovesse chiudere quest’operazione, la Juve avrebbe la strada spianata per mettere le mani su Edin Dzeko.

Calciomercato Juve, Dzeko si avvicina? Ecco la situazione

Spettatrice interessata è la Juventus, alla ricerca di un un attaccante di spessore con il quale poter sostituire Gonzalo Higuain, a un passo dall’addio. Fabio Paratici sta sondando due nomi in particolare: uno è quello del bosniaco della Roma, l’altro è quello di Luis Suarez del Barcellona. Con entrambi i calciatori ci sarebbe già un accordo di massima: Dzeko percepirebbe 7,5 milioni per tre anni, mentre a Suarez sarebbero stati promessi 30 milioni complessivi in tre anni. Come nel classico del triangoli, la dirigenza di corso Galileo Ferraris è attesa ad una scelta: chi sarà il partner di Dybala e Cr7?

