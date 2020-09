Calciomercato Juventus, Dzeko non si sbilancia sul suo futuro

Il calciomercato della Juventus in questa fase è incentrato soprattutto sulla ricerca di un nuovo centravanti che possa garantire gol e giocate per i compagni.

I bianconeri cercano un big per completare il reparto offensivo con Ronaldo e Dybala e per questo motivo gli sforzi della dirigenza si stanno concentrando soprattutto in due direzioni. La prima è quella che porta a Luis Suarez. L’attaccante del Barcellona piace tantissimo e l’accordo sarebbe stato già trovato con il calciatore. E poi c’è Edin Dzeko, corteggiato ormai da tempo. Il centravanti della Roma ha grande esperienza in serie A ed è un grandissimo professionista. Suo tra l’altro il gol che ha permesso alla Bosnia di pareggiare contro l’Italia.



Calciomercato Juventus, le parole di Dzeko

Il centravanti ha parlato proprio alla fine del match di Europa League, ma non ha svelato il suo futuro. “Io alla Juve con Bonucci? Non è il momento di discutere di mercato, come ho detto ieri: c’è la Nazionale da rispettare per adesso, e queste partite da affrontare” sono le parole riportate da Tuttosport. Parole che tuttavia lasciano intendere come non sia comunque da escludere un suo futuro in bianconero.

