Morata alla Juventus, calciomercato: “Pronto il ritorno del grande ex”

Calciomercato Juventus, su Radio Deejay il procuratore Giovanni Branchini ha spiegato come i bianconeri stiano lavorando al ritorno della punta spagnola. Ecco quanto dichiarato.

CALCIOMERCATO JUVENTUS MORATA ATLETICO MADRID/ Una delle società più attive in questo frangente di calciomercato è sicuramente la Juventus. Il club bianconero è alla ricerca di un centravanti che possa rimpiazzare al meglio Gonzalo Higuain, la cui avventura in bianconero sembra essere ormai giunta ai titoli di coda, come spiegato a più riprese da Andrea Pirlo in conferenza stampa. Le attenzioni di Paratici quindi si stanno concentrando su Dzeko, Suarez, Cavani e Kean: sono questi i quattro nomi maggiormente “gettonati” in questa fase. A questa lista, però, potrebbe aggiungersi anche un altro profilo, che peraltro dalle parti di Torino conoscono molto bene: è quello di Alvaro Morata, attualmente in forza all’Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus, il ritorno di Morata: il procuratore svela tutto

Secondo quanto dichiarato su Radio Deejay da Giovanni Branchini, infatti, il centravanti seguito dalla Juventus non sarebbe “né Kean, né Suarez, né Dzeko, né Cavani. Kean è un discorso a parte: la Juve punterà sul ritorno di Morata.”

Spostando poi l’attenzione sui giovani, Branchini ha aggiunto: “Prendiamo come esempio il Barcellona, che compra Griezmann e Dembelè e li relega in panchina per far giocare Ansu Fati. Non funziona così. Noi non siamo i più virtuosi, caricando le rise di giocatori importanti per valore e storia, andiamo a soffocare quello di cui abbiamo bisogno: ci sarebbe bisogno di un rimpasto totale di giovani.”

