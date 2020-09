Suarez alla Juventus, calciomercato: il Pistolero domani sarà al consolato per il passaporto

Suarez alla Juventus, calciomercato: il Pistolero domani sarà al consolato per il...

Calciomercato Juventus, Suarez domani sarà al consolato italiano di Barcellona per avviare le pratiche relative all’ottenimento del passaporto, per il quale è necessario il sostenimento di un esame di italiano.

CALCIOMERCATO JUVENTUS SUAREZ PASSAPORTO/ La Juventus e Luis Suarez si stanno avvicinando sempre di più, a piccoli passi. Se il club bianconero e l’uruguayano hanno già trovato l’accordo, sulla base di un contratto triennale da 10 milioni di euro complessivi, restano ancora due scogli da superare. Uno è rappresentato dalla questione relativa alla buonuscita che il Pistolero vorrebbe dal Barca, e che il club catalano non sarebbe disposta a concedere. L’altra, più “burocratica”, è legata al passaporto italiano, di cui il bomber italiano deve entrare assolutamente in possesso per poter militare nel campionato nostrano.

In questo senso, interessanti novità trapelano dall’Uruguay. Secondo quanto riportato dalla trasmissione Polideportivo, infatti, nella giornata di domani Suarez si recherà al consolato italiano di Barcellona per avviare le pratiche che poi lo porteranno ad ottenere il passaporto nel giro di qualche giorno. L’attaccante sarà “costretto” anche a superare un esame di Italiano, che sembrerebbe essere una mera formalità.

Calciomercato, Juve-Suarez sempre più vicini: la settimana prossima sarà decisiva

La sensazione è che la quadra possa essere trovata a stretto giro di posta. A dispetto delle recenti indiscrezioni, che vorrebbero la Juve su Morata, il Pistolero del Barcellona sembra essere l’attaccante che ha maggiori chances di vestire la maglia bianconera la prossima stagione, per comporre un tridente da sogno con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Anche la concomitante cessione di Gonzalo Higuain non sembra più essere un ostacolo insuperabile, dal momento che l’argentino sembrerebbe essere allettato dalla proposta fattagli dall’Inter Miami.

Il mosaico sta per essere completato: quello tra la Juve e Suarez è un matrimonio che “s’ha da fare”. Occorrerà aspettare solo qualche altro giorno, e poi i tifosi bianconeri potranno brindare per l’ennesimo colpaccio messo a segno dal presidente Andrea Agnelli. L’assalto alla Champions è cominciato.

