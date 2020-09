Juventus, il commento di Trezeguet sulla scelta di Pirlo

La Juventus ha scelto ormai da qualche settimana Andrea Pirlo come nuovo allenatore per la stagione che andrà a breve ad iniziare con la serie A.

I bianconeri sono attesi non solo ad un brillante cammino in Italia, ma sopratutto la speranza dei tifosi è quella che la Juve possa arrivare in fondo alla Champions League e conquistare quel traguardo che ormai manca da tanto, troppo tempo.



LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, avviate le pratiche per il passaporto di Suarez

Juventus, le parole dell’ex Trezeguet

A parlare della stagione della Juventus che sta per iniziare ufficialmente è il brand ambassador ed ex centravanti bianconero David Trezeguet. Che ha parlato a margine della presentazione della partnership siglata tra Lavazza e il club torinese. Trezegol non può che appoggiare la scelta della società di affidare la panchina a Pirlo. “Ha giocato e a vinto a grandi livelli – sottolinea il francese nelle parole riportate da Sportmediaset – per cui credo sia giusto dire che con lui l’obiettivo numero uno è la Champions”.

“E’ stata una scelta coraggiosa ma mirata allo stesso tempo – continua Trezeguet – Bisognerà dargli il tempo di dare il suo contributo, visto che siamo vicini all’inizio del campionato e per diversi motivi il gruppo non ha ancora lavorato molto insieme”. Uno degli argomenti più caldi del momento è anche l’arrivo di un nuovo bomber e chi meglio di Trezeguet, uno che il gol l’aveva nel sangue, può dare il suo parere? “Pirlo dovrà indicare il più adatto. Sento parlare di giocatori di qualità, da Dzeko a Suarez passando per Cavani. Sono tutti grandissimi giocatori e sono certo che chiunque arriverà avrà la volontà di adattarsi al fianco dei grandi campioni che ci sono già”.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK