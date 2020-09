Juventus, lavoro mattutino: importante rientro in gruppo

La Juventus inizia a respirare davvero l’aria del campionato. L’esordio dei bianconeri è fissato per il 20 settembre contro la Sampdoria di Ranieri.

Una partita non semplice da preparare per il nuovo allenatore bianconero, anche perché in questi ultimi giorni praticamente ha dovuto lavorare a ranghi ridotti. Gran parte della rosa era infatti assente a causa degli impegni con le nazionali, che termineranno questa sera. I giocatori rientreranno alla spicciolata a Torino.



LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, avviate le pratiche per il passaporto di Suarez

Juventus, Demiral già tornato in gruppo

A fare il punto della situazione quando ormai manca davvero poco all’inizio del campionato è stata la stessa Juve sul suo sito ufficiale. “La Juventus, agli ordini di Mister Pirlo, prosegue la preparazione in vista dell’inizio della Serie A 2020/21. A dodici giorni dal via, il gruppo si è ritrovato nella mattinata di oggi al JTC. – si legge nella nota del club – La squadra, dopo aver lavorato sulla forza in palestra e in campo, si è concentrata sulle esercitazioni tattiche e infine ha svolto esercizi attacco contro difesa. E iniziano, gradualmente, i rientri dei Nazionali dagli impegni con le loro selezioni. Oggi Merih Demiral si è allenato con il gruppo. Domani appuntamento al pomeriggio”.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, tre giocatori sulla lista delle cessioni

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK