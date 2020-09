Morata alla Juventus, calciomercato: pronto uno scambio con Douglas Costa

Calciomercato Juventus, Morata continua ad essere un’opzione credibile per l’attacco. Secondo tuttojuve.com, sarebbe ancora in piedi l’ipotesi di uno scambio con Douglas Costa: tuttavia c’è ancora una sostanziale discrepanza tra domanda ed offerta, anche se l’operazione potrebbe andare in porto anche sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

CALCIOMERCATO JUVENTUS MORATA SCAMBIO DOUGLAS COSTA/ In queste frenetiche ore di calciomercato, uno dei club più attivi è sicuramente la Juventus. Il fronte attaccante è sicuramente quello più caldo per il club bianconero, che è alla costante ricerca di un numero nove d’esperienza internazionale che sappia far gravitare su sé il peso dell’attacco.

Oltre al nome di Suarez, che ha recentemente postato una storia su Instagram alquanto enigmatica, nelle ultime ore è emerso con prepotenza anche il nome di Alvaro Morata, a cui non dispiacerebbe affatto ritornare nella sua amata Torino e che potrebbe sbarcare a Torino indipendentemente dall’arrivo del Pistolero dal Barca.

Calciomercato Juventus, scambio Morata-Douglas Costa: le ultimissime dalla Spagna

Secondo tuttojuve.com, un eventuale scambio Douglas Costa-Morata sarebbe assolutamente da prendere in considerazione, anche sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Lo spagnolo avrebbe già comunicato a Simeone la sua volontà di ritornare a vestire la maglia bianconera, anche se l’accordo tra i due club è tutto’altro che vicino. La Juve infatti vorrebbe uno scambio alla pari, con al massimo l’inserimento di qualche milione nella trattativa. Di diverso avviso sono i Colchoneros, che, data la discrepanza d’età, chiederebbero un conguaglio vicino ai 20 milioni di euro.

La sensazione è che la fumata bianca possa essere ancora trovata, anche se c’è ancora molto da lavorare. A Simeone piacciono molto le qualità del “Canterano” e difficilmente se ne priverà. Il futuro di Douglas Costa, invece, sembra essere sempre più lontano da Torino: il brasiliano è nella lista dei partenti, e una sua partenza da qui sino alla chiusura ufficiale del calciomercato è sicuramente da prendere in considerazione.

