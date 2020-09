De Sciglio, ecco l’offerta dalla Spagna. Il terzino può lasciare la Juventus

De Sciglio ha ricevuto un’offerta dalla Spagna. A cercare il terzino della Juventus è il Villareal che lo vorrebbe prendere per far fronte alle emergenze.

In queste ultime settimane il nome di Mattia De Sciglio è stato tra i meno chiacchierati e discussi. Normale, perché tutta l’attenzione è focalizzata sul nome dell’attaccante e sull’esame di italiano di Suarez. Il terzino, però, sembrerebbe essere destinato a lasciare la Juventus nell’attuale sessione di calciomercato. L’ex Milan è stato messo in discussione più volte e il suo addio sembrerebbe l’ipotesi al momento più percorribile. Ma quale potrebbe essere la sua destinazione? Ieri sera Gianluca Di Marzio su Sky ha svelato l’interesse del Villareal.

LEGGI ANCHE >>> Higuain ha rescisso. Ecco quanto prende di buonuscita dalla Juventus

De Sciglio piace al Villareal

Il club spagnolo, dopo l’infortunio del terzino sinistro Alberto Moreno, ha chiesto informazioni alla Juventus. Tra le parti ci sono già stati i primi contatti, per capire la fattibilità dell’operazione. De Sciglio è un retaggio della Juve di Allegri, spesso criticato dai tifosi per il suo utilizzo. Arrivato dal Milan per 13 milioni, i fan bianconeri non hanno mai capito il perché. Per il terzino, che può giocare su entrambe le fasce, molte critiche anche sui social.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK