Giroud è il nome nuovo per l’attacco della Juventus

Olivier Giroud è l’ultimo nome saltato fuori per l’attacco della Juventus. Si tratta del calciatore che arriverebbe in bianconero qualora saltino tutti gli obiettivi.

Il nome nuovo è quello di Olivier Giroud del Chelsea: sia sul fronte Suarez che su quello Dzeko, infatti, gli ostacoli da superare non mancano. Ecco che pertanto il centravanti francese è stato contattato dai bianconeri che devono in qualche modo tutelarsi dinanzi alle difficoltà. A darne notizia è stato ieri sera Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’Originale” in onda su Sky Sport.

LEGGI ANCHE >>> Suarez, ecco il giorno in cui sosterrà l’esame di italiano per la Juventus

Giroud non piace ai tifosi della Juventus

Già cercato vanamente un anno fa dall’Inter, il nome di Giroud non ha per niente infiammato i cuori dei fan bianconeri. Sui social non sono mancati commenti negativi e di sconforto. In molti se la prendono con Fabio Paratici, accusato di non riuscire più ad orientarsi dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Gli viene rinfacciata la situazione presente del club con esuberi di ogni natura e calciatori senza mercato. Di sicuro, se sfumassero Suarez e Dzeko, non sarebbe il centravanti francese l’uomo per ricucire con l’ambiente Juventus. Un ambiente ferito dalle ultime delusioni europee.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK