Suarez, ecco il giorno in cui sosterrà l’esame di italiano per la Juventus

Luis Suarez è a un bivio della sua carriera. Intanto è saltato fuori il giorno in cui sosterrà l’esame di italiano: giovedì. Poi la Juventus valuterà tutto.

La soffiata giusta la lancia la Gazzetta dello Sport questa mattina. Per ottenere il passaporto italiano, fondamentale per poter essere tesserato dalla Juventus come comunitario, deve superare il test di lingua. Resta da capire dove e quando sarà. Indiscrezione delle ultime ore: l’esame dovrebbe essere giovedì e l’istituto di riferimento l’Università per stranieri di Perugia, uno dei pochi enti certificatori riconosciuti. Poi Fabio Paratici avrà chiaro il quadro. Saprà quasi nel dettaglio come e quando Luis Suarez si libererà dal Barcellona e come. Perché, non è da trascurare, c’è anche l’ipotesi rescissione prima del 5 ottobre per poi procedere al tesseramento una volta avuto il passaporto.

Suarez, difficile che Koeman faccia passi indietro

Nel frattempo dalla Spagna rimbalzano notizie differenti ogni dieci minuti. Notizie di siti attendibili ed altre di portali di informazione che raccolgono ogni versione. L’unica cosa sicura è che Suarez è voluto fortemente dalla Juve e al Pistolero il corteggiamento non dispiace affatto. Sembrerebbero, inoltre, non avere fondamento le voci che vorrebbero un clamoroso dietrofront di Koeman pronto a confermare il bomber. Anche se accadesse, sarebbe una cosa abbastanza ridicola e di certo ci sarebbe lo zampino dell’amico Messi.

