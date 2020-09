Marcelo alla Juventus, calciomercato: c’è un nodo da sciogliere per l’ok definitivo

Calciomercato Juventus, nelle ultime ore il nome di Marcelo è ritornato ad essere accostato con una certa insistenza ai bianconeri. Come riportato da tuttojuve.com, le alte richieste d’ingaggio del brasiliano hanno per il momento spento sul nascere qualsiasi velleità di imbastire una trattativa. Anche l’Inter segue da vicino la situazione, pronta ad intervenire qualora dovessero presentarsi le circostanze giuste.

CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCELO REAL MADRID INTER/ “Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano“: così potrebbe essere sintetizzata la “love story” tra la Juventus e Marcelo. Il terzino brasiliano, oggetto del desiderio di Fabio Paratici e grande amico di Cristiano Ronaldo, è stato accostato nuovamente ai bianconeri, che sono alla ricerca di un rinforzo importante per rimpolpare la corsia esterna.

Marcelo è considerato il tassello in grado di aumentare in maniera esponenziale la qualità e l’esperienza di un reparto che nella scorsa stagione ha faticato e non poco a trovare una dimensione. I vari Danilo e De Sciglio si sono rivelati assolutamente inadeguati, e anche per questo il ritorno di Pellegrini dal prestito al Cagliari potrebbe non bastare.

Calciomercato Juventus, per Marcelo c’è il problema ingaggio: lo scenario

Tuttavia, non sarà assolutamente facile mettere le mani sul forte laterale brasiliano, il cui entourage è stato assolutamente chiaro per quanto concerne le richieste d’ingaggio: non saranno ascoltate offerta inferiori agli 8 milioni di euro annui. La Juve e l‘Inter, che pure aveva avuto dei colloqui con il procuratore del sudamericano, al momento non sembrano essere intenzionate a sborsare una simile cifra.

Un altro profilo che viene spesso accostato ad entrambi i club è quello di Emerson Palmieri, ormai a ferri corti con il Chelsea. Tuttavia sul brasiliano sembrerebbe essere piombato con una certa prepotenza il Napoli di De Laurentiis, dal momento che il Ghoulam post infortunio non è quello ammirato qualche stagione fa. I “Blues”, va detto, non sono disposti a cedere il calciatore per meno di 25 milioni di euro: i club italiani sono avvisati.

