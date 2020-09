Suarez alla Juventus, calciomercato: “Stiamo lavorando, c’è speranza”

Calciomercato Juventus, il responsabile dell’area tecnica dei bianconeri Federico Cherubini ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di calciomercato.it in cui si dichiara speranzoso sul buon esito della trattativa Suarez.

CALCIOMERCATO JUVENTUS SUAREZ BARCELLONA/ Il tema caldo in casa Juventus è quello relativo a Luis Suarez. Dopo la partenza di Gonzalo Higuain, per il quale è ormai stata definita la rescissione consensuale, Fabio Paratici si è fiondato con forza sul Pistolero del Barcellona, che ormai è ai ferri corti con i blaugrana. Come vi abbiamo ampiamente spiegato, per la buona riuscita dell’operazione manca soltanto un tassello: l’uruguayano dovrà sostenere un esame di italiano per suggellare l’ottenimento del passaporto italiano.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, via Bernardeschi: scambio con il Barcellona, i dettagli

Uno scoglio non insormontabile, certo, ma con la burocrazia meglio andarci con i piedi di piombo. In queste ore sono frenetici i contatti tra gli organi dirigenziali bianconeri e l’entourage dell’attaccante, per cercare di trovare la quadra nel minor tempo possibile. Anche perchè l’inizio del campionato è ormai imminente, e Pirlo si ritrova di fatto senza alcun attaccante di ruolo.

Calciomercato Juventus, le parole di Cherubini sull’affare Suarez

In serata la redazione di calciomercato.it è riuscita ad intervistare a Milano Federico Cherubini, responsabile dell’area tecnica della Juventus, al quale è stato chiesto un suo parere inerente la buona riuscita dell’operazione Suarez. “Stiamo lavorando, c’è sempre speranza in questo tipo di cose“, suggellando il suo intervento con un laconico sorriso.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, Rugani al Milan: stabilita la data della fumata bianca

La sensazione è che l’affare da un momento all’altro si concluderà, anche perchè i rapporti tra il Barcellona e la Juventus sono ottimi, quindi è assolutamente da escludere un eventuale ostruzionismo del club blaugrana. Suarez e la Juve si avvicinano, a piccoli passi: i tifosi sognano un tridente Cr7-Dybala-Suarez. “C’è speranza”.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK