Calciomercato Juventus, Rugani al Milan: stabilita la data della fumata bianca

Il futuro di Daniele Rugani potrebbe non essere alla Juventus. Secondo quanto rivelato dal noto giornalista Luca Momblano su “Juventibus”, infatti, il Milan avrebbe effettuato nei giorni scorsi un sondaggio importante per capire la fattibilità dell’operazione. La risposta della dirigenza di Corso Galileo Ferraris è però stata chiara: il difensore non partirà fino a gennaio, alla luce dei numerosi infortuni che stanno falcidiando la retroguardia bianconera.

Rugani è ormai la quinta scelta tra i centrali difensivi, e quindi una sua cessione non sarebbe assolutamente rimpianta dalle parti di Torino. Tuttavia, e questo è il particolare più interessante della vicenda, almeno fino a gennaio il difensore sarà “costretto” a rimanere a Torino: l’infortunio accorso a De Ligt e la cessione di Romero sono due buoni motivi per cui Paratici vorrebbe evitare di rimanere con la “coperta corta” in un reparto cruciale.

Calciomercato, Rugani sempre più vicino al Milan: la situazione

Non sono state ancora rese note le cifre dell’operazione, che comunque dovrebbero aggirarsi intorno ai 25-30 milioni euro. Bisognerà vedere anche la modalità con la quale si concluderà il trasferimento: Maldini starebbe spingendo per un prestito con obbligo di riscatto, mentre la Juve vorrebbe monetizzare subito.

La sensazione è che comunque un accordo si troverà: la fumata bianca a Gennaio è molto probabile, anche perchè la Juve avrà il tempo di virare con decisione su un altro centrale per rimpolpare la batteria dei centrali. Rugani prepara le valigie: il Diavolo lo aspetta.

