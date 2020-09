Calciomercato Juventus, via Bernardeschi: scambio con il Barcellona

La Juventus e il Barcellona potrebbero dar vita ad un nuovo scambio: dalla Spagna, infatti, rimbalza con forza la possibilità di un affare tra le due società che vedrebbe coinvolti Julian Firpo e Bernardeschi.

CALCIOMERCATO JUVENTUS BARCELLONA BERNARDESCHI SCAMBIO/ L’asse Barcellona-Torino rischia nuovamente di essere l’epicentro di importanti trattative di calciomercato. Dopo aver da poco ufficializzato lo scambio Arthur-Pjanic, infatti, il Barca e la Juventus potrebbero nuovamente sedersi al tavolo delle negoziazioni. Secondo quanto riportato da calciomercatonews, infatti, i due club starebbero vagliando la possibilità di imbastire una trattativa inserendo i cartellini di Julian Firpo e di Bernardeschi.

Sul terzino del Barca è forte da tempo l’interessamento dell’Inter, quindi non è da escludere un nuovo e logorante duello di mercato tra le due società italiane. Bernardeschi non è considerato incedibile e a dispetto dell’infortunio che lo terrà fermo fino a metà ottobre, può essere ceduto a fronte di un’offerta congrua: Paratici, va detto, non lo valuta meno di 35 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, nuovo scambio con il Barcellona? Ecco la verità

Al momento, va detto, una trattativa ufficiale non è stata ancora imbastita, e non è detto che ciò avvenga. Siamo ancora nell’ambito delle rumours, delle mere indiscrezioni, che però testimoniano in maniera inequivocabile la bontà dei rapporti tra la Juve e il Barca, il che potrebbe ritornare utile alla dirigenza di Corso Galileo Ferraris anche sul fronte relativo all’operazione Luis Suarez. Non è un caso che nelle scorse ore si sia parlato di una sorta di buonentrata che permetterebbe ai bianconeri di versare un piccolo indennizzo “formale” ai catalani per ottenere il cartellino del Pistolero.

Lo scambio Bernardeschi-Julian Firpo, invece, al momento sembra ancora essere in una fase embrionale: c’è ancora discrepanza per quanto concerne le valutazioni dei due giocatori e non è scontato che gli spagnoli si privino di uno dei talenti più cristallini della rosa, a maggior ragione in un anno che sembra essere di transizione per Messi e compagni. Le vie del mercato, però, sono infinite…

