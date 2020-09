Calciomercato Juventus, lo United piomba su Douglas Costa: lo scenario

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti d’Oltremanica, i Red Devils avrebbero messo gli occhi sull’esterno brasiliano della Juventus, valutato dalla società bianconera circa 40 milioni di euro. Al momento, però, non c’è stata ancora alcuna offerta ufficiale.

CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA UNITED/ Il Manchester United starebbe pensando a Douglas Costa per rinforzare la propria batteria di esterni offensivi. A rivelarlo è il Daily Star, che spiega come il brasiliano stuzzichi le fantasie dei dirigenti dei Red Devils, che nei prossimi giorni potrebbero sferrare l’assalto decisivo, presentando un’offerta ufficiale alla Juventus.

Leggi anche–>Milik, la Juventus molla il centravanti polacco. Ora Suarez o Dzeko

La dirigenza di corso Galileo Ferraris valuta la funambolica ala sudamericana circa 40 milioni di euro. Paratici non vorrebbe effettuare una nuova minusvalenza, dal momento che l’ex Bayern Monaco fu prelevato dalla squadra tedesca con un prestito con obbligo di riscatto fissato a 46 milioni. La sensazione è che l’affare possa concludersi anche a 30 più bonus, fermo restando per ora gli inglesi non hanno ancora mosso passi concreti.

Calciomercato Juventus, il Man United fa sul serio per Costa? Ecco la verità

Dopo l’arrivo di Kulusevski e la momentanea conferma di Bernardeschi, Douglas non ha il posto da titolare assicurato. Anche nella stagione appena conclusa tanti sono gli infortuni che lo hanno fermato, facendogli saltare alcune partite cruciali: una su tutte, il ritorno della gara contro il Lione, dove la sua velocità avrebbe potuto fare sicuramente al caso della compagine di Maurizio Sarri. La prossima settimana potrebbe quindi regalare novità importanti su queste fronte.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, offerta dall’estero per De Sciglio

I soldi ricavati dall’eventuale cessione di Douglas Costa potrebbero essere re investiti per finanziare il doppio colpo in attacco: nelle ultime ore, infatti, sono tornate a salire le quotazioni di Suarez e Kean, che sembrano i principali candidati a sostituire Gonzalo Higuain, che ha appena rescisso il suo contratto con la Juve, accasandosi al club di Miami.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK