De Paul alla Juventus, calciomercato: l’Udinese chiede 35 milioni di euro

Calciomercato Juventus, l’Udinese non abbassa le sue pretese per Rodrigo De Paul: secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, i friulani chiedono 35 milioni di euro per l’argentino: i bianconeri e il Napoli sono avvisati.

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE PAUL NAPOLI 35 MILIONI/ Nell’opera di restyling del centrocampo portato avanti da Fabio Paratici in questa sessione di calciomercato, il centrocampo è stato il reparto su cui il dirigente bianconero ha concentrato maggiormente le sue attenzioni. Gli arrivi di Kulusevski ed Arthur e le concomitanti partenze di Pjanic e Matuidi mostrano inequivocabilmente il mantra seguito dagli uomini di mercato bianconeri: svecchiare la rosa, abbassando contestualmente il monte ingaggi.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, lo United piomba su Douglas Costa: lo scenario

In questo senso, uno dei nomi maggiormente attenzionati dalla Juve è sicuramente quello di Rodrigo De Paul, autore di una stagione importante in quel di Udine, impreziosita da 6 goal e 7 assist, ma soprattutto da un generale senso di strapotere fisico abbinata ad una tecnica degna dei grandi giocatori. Sull’argentino è forte anche l’interessamento del Napoli, che ha da pochi giorni definito il passaggio di Allan all’Everton per 25 milioni più tre di bonus.

Calciomercato Juventus, ecco il prezzo per De Paul

L’Udinese, però, è stata chiara: De Paul non si muove da Udine, a meno che non arrivino offerte da 35 milioni di euro. Il Napoli non si sarebbe spinta oltre i 26 milioni, mentre la Juve non ha ancora formalizzato alcuna offerta ufficiale, limitandosi a dei contatti con l’entourage del sudamericano, grande amico di Dybala. Inoltre, laddove non ci dovesse essere la partenza di Khedira, l’eventuale acquisto di un centrocampista sarebbe totalmente da escludere.

Leggi anche–>Morata alla Juventus, calciomercato: l’Atletico spara alto per lo spagnolo

Ecco perché il Napoli sembra essere in vantaggio nella corsa per il giocatore: il patron Aurelio De Laurentiis nei giorni scorsi ha ricevuto un’offerta importante per Fabian Ruiz, la cui permanenza sotto l’ombra del Vesuvio non è affatto scontata. Con i soldi incassati dalla cessione dello spagnolo, ecco che l’assalto a De Paul sarebbe quasi scontato.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK